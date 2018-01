Ouyahia s'entretient avec son homologue malien

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu samedi à Alger avec son homologue malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Interieur et des collectivités locales et de aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui.