Iran: Macron réaffirme le "nécessaire respect" de l'accord nucléaire

Le président français Emmanuel Macron a rappelé samedi "l'importance de préserver l'accord nucléaire iranien, et le nécessaire respect par toutes les parties de leurs engagements dans le cadre de cet accord" lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a annoncé la présidence française samedi dans un communiqué. Cet appel est intervenu au lendemain d'un ultimatum lancé par le président américain Donald Trump aux Européens pour durcir dans les prochains mois les termes de l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington.