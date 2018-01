Frappe aérienne israélienne sur la bande de Ghaza

L'armée d'occupation israélienne a perpétré samedi un raid aérien sur la bande de Ghaza. Selon des sources sécuritaires palestiniennes à Ghaza, la frappe israélienne n'a pas fait de blessé. Plus tôt samedi, l'occupant israélien avait fait savoir que le point de passage de Kerem Shalom où transitent les marchandises entre la bande de Ghaza et Israël, près de Rafah, serait fermé à partir de dimanche, et ce "jusqu'à nouvel ordre".