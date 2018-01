Libye : le Croissant-Rouge enterre 31 corps non identifiés à Benghazi

Trente et un corps non identifiés ont été enterrés à Benghazi, a annoncé samedi le Croissant-Rouge libyen. "En présence des autorités locales, l'équipe d'urgence du Croissant-Rouge libyen à Benghazi a enterré 31 corps non identifiés qui se trouvaient dans la morgue de l'hôpital de Benghazi", a déclaré le Croissant-Rouge sur son compte Facebook officiel. Le Croissant-Rouge a indiqué que l'enterrement a été effectué après que les échantillons d'ADN des corps avaient été prélevés par les officiels judiciaires. L'hôpital de Benghazi a précédemment fait appel pour accélérer l'enterrement des corps non identifiés qui ont été dans la morgues depuis plusieurs mois.