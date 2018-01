Sauvetage de plus de 150 migrants près des côtes espagnoles

La Sûreté maritime espagnole a annoncé le sauvetage samedi de plus de 150 migrants qui se trouvaient à bord de six embarcations précaires au large des côtes sud du pays. Les premières embarcations se trouvaient entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc. Deux groupes de 54 et 55 personnes ont été transportés jusqu'au port andalou de Malaga, a twitté l'établissement public chargé de la Sûreté maritime. Là, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge qui leur a fourni des couvertures pour se protéger du froid.