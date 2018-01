L'Afrique demeure "une priorité de la diplomatie chinoise"

L'Afrique est toujours "une priorité de la diplomatie chinoise" et elle était toujours "l'ami et le partenaire le plus fiable de ses frères africains", a indiqué samedi à Kigali le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang yi, en visite au Rwanda. "La tradition diplomatique de la Chine voulant que ses ministres des Affaires étrangères choisissent, chaque année, l'Afrique comme destination de leurs premières visites à l'étranger montre que l'Afrique est toujours une priorité de la diplomatie chinoise", a déclaré Wang yi lors d'une conférence de presse à l'issue d'une entrevue avec le président rwandais Paul Kagame.