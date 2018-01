Irak: le Premier ministre tête de liste aux législatives de mai

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé dimanche qu'il dirigera sa propre liste aux législatives de mai, face à celle de son prédécesseur et rival au sein de leur parti Daawa, Nouri al-Maliki. Il y a un mois, M. Abadi, 65 ans, annonçait la victoire et la "fin de la guerre" contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) qui s'était emparé sous le mandat de M. al Maliki de près d'un tiers du pays. Dans un communiqué dimanche, il annonce avoir formé l'"Alliance de la victoire", une liste qu'il présente comme "trans-confessionnelle dépassant les divisions et luttant contre les inégalités".