Plus de 2.000 enfants palestiniens tués par Israël en 17 ans

Plus de 2.000 enfants palestiniens ont été tués entre 2000 et 2017 par les forces d'occupation israéliennes, tandis que la liste des mineurs détenus ne cesse de s'allonger, et des centaines de cas continuent d'être malmenés et violentés dans les geôles israéliennes sous les yeux de la communauté internationale et des institutions de l’ONU et ce malgré les appels répétés au respect du droit international. Entre 2000 et 2017, Défense des Enfants International-Palestine (DCIP), rapporte que 2 022 enfants palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, soit une moyenne de 25 par mois.