14 casemates et 11 tranchées détruites à Aïn

Quatorze casemates et 11 tranchées pour terroristes ont été découvertes et détruites, samedi à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté par un autre détachement de l'ANP à El Oued, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Ain Defla, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 13 janvier 2018, 14 casemates et 11 tranchées pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a arrêté, à El Oued, un élément de soutien aux groupes terroristes", note la même source.