35 houthis tués dans des combats dans le centre du Yémen

Les forces du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale ont tué dimanche quelques 35 éléments du mouvement armé Anssarullah (houthis), lors de combats dans la province de Baïda (centre), ont indiqué des sources militaires et médicales. "Ces combats avaient tué plus de 35 houthis et blessé quelque 16 soldats", ont indiqué de sources médicales. Un responsable militaire a précisé que les forces gouvernementales appuyées par l'aviation de la coalition arabe sous commandement de l'Arabie saoudite avaient lancé une offensive et repris à cette occasion trois districts aux Houthis.