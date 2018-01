La croissance de l’Ethiopie pourrait atteindre 8,2% en 2018

L'économie éthiopienne pourrait enregistrer une croissance économique de 8,2% en 2018, selon les prévisions de la Banque mondiale (BM). Dans un rapport de l'Institution de Bretton Woods sur les perspectives économiques mondiales, cité par des médias locaux, l'Ethiopie serait l'économie la plus dynamique en Afrique de l'Est pour l'année 2018. Un qualificatif dû à sa croissance économique régulière de 10,8% depuis 2005. Au cours de l’année fiscale éthiopienne (juillet 2015/juin 2016) la croissance a atteint 6,5%, un résultat moins bon que l’année précédente (10,2%) mais qui place toujours l’Ethiopie parmi les économies ayant les taux de croissance les plus élevés au monde.