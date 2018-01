Le MDN présent à la Foire internationale de Bamako

Des unités de production de l'Armée nationale populaire (ANP), participent à la Foire internationale de Bamako (Mali) qui se déroule du 13 au 29 janvier 2018, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale, initiée par le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale et son exportation, et en exécution des instructions du Général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP visant le développement d'une base industrielle militaire forte et durable, des unités de production de l'ANP participent, du 13 au 29 janvier 2018, aux côtés de nombreuses entreprises nationales issues de différents secteurs à la Foire Internationale de Bamako au Mali", précise la même source.