Niger: manifestation contre la loi de finances 2018

Environ 1.500 personnes, selon les autorités, et plusieurs milliers, selon les organisateurs, ont manifesté dimanche à Niamey et dans d'autres villes du pays contre la loi de finances 2018. Les manifestants qui répondaient à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile, ont défilé en scandaient "A bas les députés!", "A bas la loi des finances" et "A bas le gouvernement". Les protestataires, dont de nombreux jeunes et femmes, ont tenu un meeting devant le parlement, qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. "C'est une loi antisociale qui ne cadre pas avec les aspirations du peuple", a dit Maikoul Zodi, un des organisateurs de la manifestation.