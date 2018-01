Le bilan des coulées de boue en Californie passe à 20 morts

Les gigantesques coulées de boue qui ont déferlé en début de semaine sur une partie de la Californie du sud, déjà ravagée par de vastes incendies, ont fait 20 morts, selon un bilan publié dimanche, quatre personnes restant portées disparues. Selon les services de secours du comté de Santa Barbara, le nombre de portés disparus pourrait "varier significativement" tandis que les équipes de sauveteurs continuent de fouiller les débris et les bâtiments à la recherche de victimes. "L'environnement instable continue de présenter un important danger pour les civils et les secouristes" et "les quantités énormes de boue et de débris rendent l'accès et les progrès difficiles", a précisé le comté sur son site internet.