Les deux Corées discutent de la présence aux JO d'artistes du Nord

Des délégués nord et sud-coréens ont entamé lundi des discussions sur de possibles prestations d'artistes du Nord en février lors des jeux Olympiques au Sud, auxquels Pyongyang a accepté de participer. Après des mois d'incertitude, la Corée du Nord a décidé la semaine dernière, lors du premier dialogue officiel intercoréen en plus de deux ans, d'envoyer aux jeux de Pyeongchang (9-25 février) une délégation comptant non seulement des athlètes, mais aussi des pom-pom girls ou encore des artistes.