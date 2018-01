Trois dangereux terroristes abattus à Boumerdès

Trois dangereux terroristes ont été abattus dimanche soir dans une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, dans la Wilaya de Boumerdès, par détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, et suite à une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, Daïra de Dellys, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Boumerdès a abattu, dans la soirée du 14 janvier 2018, trois dangereux terroristes dont le criminel M. Chaabane, ayant rallié les groupes terroristes en 2009", précise la même source. L’opération a permis de récupérer deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, six chargeurs, une quantité de munition et d’autres objets, ajoute le communiqué.