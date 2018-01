Le Qatar accusé d'avoir "intercepté" deux avions émiratis

Les Emirats arabes unis ont affirmé lundi que des avions de chasse du Qatar, leur rival dans le Golfe, avaient "intercepté" deux avions de ligne émiratis en route vers Bahreïn, marquant une escalade entre Abou Dhabi et Doha qui n'ont plus de relations diplomatiques. Le Qatar a démenti le premier incident. C'est une "menace flagrante pour la sécurité de l'aviation civile et une claire violation du droit international", a affirmé l'Autorité générale de l'aviation civile émiratie. Plus tard, Doha a rejeté ces déclarations. "L'Etat du Qatar déclare que les affirmations selon lesquelles des avions de chasse qataris ont intercepté un avion civil des Emirats (sont) totalement fausses", a dit Lulwa Al Khater, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, sur son compte Twitter.