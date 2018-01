Le nombre de touristes dans le monde bondit de 7% en 2017

Le nombre de touristes dans le monde a bondi de 7% en 2017, soit la plus forte augmentation en sept ans, a annoncé lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). La hausse est tirée par l'Europe (+8%), en particulier méditerranéenne. Elle est due au niveau mondial "à la reprise économique et à la forte demande de nombreux marchés émetteurs traditionnels et émergents", selon l'OMT. Depuis 2010, le rythme de croissance annuel était d'environ 4%, précise l'organisme des Nations Unies. Le nombre de visiteurs internationaux (passant au moins une nuit sur place) a atteint 1,3 milliard de personnes.