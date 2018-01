Bouhadja, mardi à Téhéran, pour la 13e session de l'UPCI

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, participera aux travaux de la 13e session de la conférence de l'Union interparlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), prévue les 16 et 17 janvier en cours à Téhéran (Iran), indique lundi un communiqué de l'APN. Cette conférence, dont les travaux ont débuté samedi, verra l'examen et l'adoption des rapports et des projets présentés par les comités permanents et sous-comités, à l'instar du comité permanant de la Palestine, la conférence des femmes parlementaires et la réunion de concertation des secrétaires généraux, précise la même source.