Les prix du blé en baisse, sous pression de la parité euro/dollar

Les prix du blé étaient en baisse, lundi après-midi, sous pression de la parité euro/dollar plus que jamais défavorable et des prévisions du dernier rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture. En début d'après-midi, sur Euronext, la tonne de blé reculait de 1,25 euro sur mars à 156 euros et de un euro sur mai à 160 euros, pour un peu plus de 10.000 lots. L'euro accentuait sa hausse face au dollar, grimpant à de nouveaux plus hauts en un peu plus de trois ans, toujours porté par un regain d'optimisme politique en Allemagne et monétaire en zone euro.