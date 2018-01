Le pétrole ouvre à 64,34 dollars à New York

Le prix du pétrole coté à New York ouvrait en légère hausse lundi, soutenu par la baisse du dollar et la menace de nouvelles sanctions contre l'Iran. Dans l'après midi, le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, gagnait 4 cents et s'échangeait à 64,34 dollars sur le New York Mercantile Exchange, lors d'une séance écourtée en raison d'un jour férié aux Etats-Unis. "Les prix sont soutenus par un dollar plus faible qui est tombé à ses plus bas depuis trois ans sur une base pondérée. Les spéculateurs renforcent également ce mouvement par leurs achats", indique la banque Commerzbank dans une note d'analyse.