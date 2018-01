Energie: un forum algéro-américain prévu fin janvier à Houston

La nouvelle édition du forum algéro-américain de l'énergie "US-Algeria Energy Forum" se tiendra le 29 janvier dans la capitale mondiale du pétrole, Houston, au Texas avec l’objectif de renforcer les relations énergétiques entre les deux pays, a-t-on appris auprès des organisateurs. "Le forum offre l’opportunité aux deux pays de réaffirmer leur liens dans le domaine du commerce et de l'investissement et de continuer à bâtir sur l’héritage de longue date de coopération bilatérale", a indiqué Smail Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), un des organisateurs de la rencontre aux côtés de la Chambre de commerce américano-arabe et de l’ambassade d’Algérie à Washington.