Port d’Annaba : la grève des remorqueurs jugée illégale

La section de référés du tribunal d’Annaba a jugé lundi illégale la grève des remorqueurs et lamaneurs du port d’Annaba, suite à l’action en référé introduite par l’administration du port. Cette action vient suite à la grève ouverte entamée hier par les travailleurs de la mer, affiliés à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) qui revendiquent la révision des salaires et des avantages liés à leur profession, a-t-on appris lundi du PDG du port Mohamed Harkati et des représentants des grévistes.