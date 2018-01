Oran: 300 millions DA pour le réaménagement du boulevard de l’ALN

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a annoncé lundi qu’une enveloppe financière de l’ordre de 300 millions DA a été consacrée au réaménagement et à l'embellissement du boulevard de l’Armée de libération nationale (ALN) sur la façade maritime de la ville, au titre de la caisse de solidarité des collectivités locales. Lors de sa visite d’inspection à plusieurs projets de la ville d’Oran, M. Chérifi a indiqué que cette opération porte sur le revêtement des trottoirs, l'installation de bancs en bois, l'éclairage public et le réaménagement des places dont "Bamako" et "Port Said".