Dix roquettes anti personnels découvertes dans le sud du pays

Dix roquettes de type S-5KO, anti personnels et anti engins légers ont été découvertes dans le sud du pays par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, cet après-midi du 15 janvier 2018, dix roquettes de type (S-5KO), anti personnels et anti engins légers", a précisé la même source.