Un Canadien inculpé pour trafic de milliards d'identifiants

Le propriétaire d'un site vendant des milliards d'identifiants et de mots de passe dérobés sur la Toile a été formellement inculpé, a annoncé lundi la police fédérale canadienne. Jordan Evan Bloom (27 ans) est accusé d'avoir vendu "trois milliards de dossiers d'identité personnelle et les mots de passe qui y étaient associés", ce qui lui aurait rapporté au total près de 250.000 dollars canadiens (164.000 euros), selon un communiqué de la police. Il fait désormais face à plusieurs chefs d'accusation dont trafic de renseignements identificateurs, utilisation non autorisée d'ordinateur ou encore possession de biens criminellement obtenus.