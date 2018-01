Libye : Le bilan de l'attaque contre l'aéroport porté à 16 morts

Une source médicale a confirmé lundi que le bilan des victimes de l'attaque survenue plus tôt à l'aéroport international de Tripoli, capitale de la Libye, s'est alourdi à 16 morts et 48 blessés, dont des civils. "Parmi les victimes, il y a des civils. Les blessés ont été transférés dans différents hôpitaux et cliniques de Tripoli", a déclaré Abduddayem Al-Rabri, directeur de l'hôpital de terrain de Tripoli cité par l'agence Chine nouvelle. M. Rabri a lancé un appel aux médecins et assistants médicaux pour la prise en charge des blessés.