L’Italie veut intégrer les jeunes migrants par le football

Le ministère italien de l'Intérieur a annoncé avoir signé avec la fédération de football un protocole d'accord pour "promouvoir la culture du respect" envers les jeunes étrangers. Ce protocole vise "à favoriser, à travers la pratique du football, l'inclusion sociale des étrangers mineurs, et de ceux devenus récemment majeurs" répartis dans des centaines de centres d'accueil à travers le pays, a précisé le communiqué du ministère lundi. Il est déjà fréquent de voir des matches de football organisés entre ces jeunes et ceux de clubs ou des centres sociaux locaux, mais ce protocole d'accord cherche à généraliser la pratique avec le soutien de l'Association des communes italiennes (Anci) et de la Fédération de football (Figc).