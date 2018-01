360 clandestins secourus au large de la Libye

Les garde-côtes libyens ont secouru lundi 360 clandestins au large des côtes occidentales du pays, a-t-on appris de source officielle. Une patrouille des garde-côtes a reçu un appel de détresse au large de Garabouli, à environ 60km à l'est de la capitale, Tripoli. "A notre arrivée, nous avons découvert un bateau avec des dizaines de migrants à son bord et ils ont tous été secourus", a déclaré à Xinhua Nasser al-Gamoudi, chef de la patrouille des garde-côtes libyens. "Après cette première opération, nous avons reçu un nouvel appel venant de deux bateaux au large de Zouara, à 120km à l'ouest de Tripoli. A notre arrivée, ils (les migrants) ont été secourus et il n'y a aucune victime à déplorer", a-t-il ajouté.