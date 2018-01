Accidents de la route : 31 morts en une semaine

Trente-et-une personnes ont trouvé la mort et 966 ont été blessées dans 878 accidents de la circulation survenus entre le 7 et le 14 janvier dernier à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public mardi. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec trois personnes décédées et 29 autres blessées suite à 24 accidents de la route, précise la même source.