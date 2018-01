Reddition d'un terroriste à Tamanrasset

Un terroriste en possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis s'est rendu mardi aux autorités militaires en 6ème Région militaire à Tamanrasset, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) à Bouira, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts permanents fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, ce matin du 16 janvier 2018, aux autorités militaires en 6e Région militaire à Tamanrasset, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois (3) chargeurs garnis. Il s'agit de A. Sid Ben Ali, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", précise le communiqué.