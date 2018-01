La dépouille d'un Algérien sauvée in extremis d'une incinération

La dépouille mortelle d'un Algérien, qui résidait à Marseille, a été sauvée in extremis d'une incinération ordonnée par le procureur de la République grâce à une course contre la montre menée par le consul général d'Algérie à Marseille, Boudjemaa Rouibah. La décision d'incinération du corps se justifiait par le fait que le défunt, sous l'identité de Hossain Hassan, de nationalité française avec comme origine libyenne, retrouvé mort dans son domicile et n'avait aucune famille à Marseille, alors qu'il s'agissait d'un ressortissant algérien, a-t-on appris du consul général.