Bouhadja reçu à Téhéran par le Président iranien

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja et la délégation parlementaire l'accompagnant ont été reçus, mardi à Téhéran (Iran), par le président de la République islamique iranienne Hassan Rouhani, indique un communiqué de l'APN. Lors de cet entretien, M. Rouhani s'est félicité de la qualité des relations bilatérales et de l'aspirations des deux pays à les promouvoir dans les différents domaines de coopération pour être à la hauteur de la position prépondérante de l'Algérie et de l'Iran, précise la même source.