Soudan: manifestations à Khartoum contre la hausse des prix

Des centaines de manifestants sont descendus mardi dans la rue, près du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, répondant à l'appel du parti communiste soudanais (opposition) à un rassemblement contre la flambée des prix, ont rapporté des médias. Etudiants et citoyens manifestent depuis le début du mois contre la hausse des prix dans plusieurs régions du pays . "Non à la faim, non aux prix élevés", ont scandé les protestataires près du palais, selon des médias. Un haut responsable du parti communiste, Siddig Youssef, qui participait au rassemblement, a été arrêté, ainsi que d'autres manifestants, selon la même source.