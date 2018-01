Les Etats Unis saluent l'expertise de la Protection civile algérienne

L'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John P.Desrocher a salué mardi à Alger, au cours d'une entrevue avec le directeur général de la Protection Civile, Mustapha Lahbiri, l'expertise avérée de la Protection civile algérienne. Au cours de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des relations algéro-américaine, M. Desrocher a salué l'expertise "avérée" de la Protection civile algérienne, a indiqué un communiqué de cette institution. M. Lahbiri et l'ambassadeur des USA ont évoqué également, tous les aspects liés au développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, à la gestion des risques courants et majeurs en particulier dans le domaine de la formation et de l'expertise, ajoute le communiqué de la PC.