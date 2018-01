La croissance de la population française ralentit

La croissance de la population française poursuit son ralentissement même si elle a enregistré 233.000 habitants de plus que l'année précédente, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiés mardi. En effet, au premier janvier, la France comptait 67,187 millions d'habitants et la croissance qui était de 0,5% par an entre 2008 et 2012 et de 0,4% entre 2014 et 2016. En 2017, l'INSEE a enregistré 767.000 naissances, soit 17.000 de moins qu'en 2016. Ce qui montre que le nombre de naissances a baissé pour la troisième année consécutive, en raison, a-t-on expliqué, de la diminution de nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans (8,4 millions en 2017 contre 9,3 en 1995).