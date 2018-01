Centrafrique: une crise humanitaire touche le nord-ouest du pays

Une grave crise humanitaire frappe la ville de Paoua, dans le nord-ouest de la Centrafrique, théâtre de combats entre groupes armés, où les réfugiés sont plus nombreux que les habitants. "Si tout se passe bien et que les combats cessent, la crise ne sera pas résolue avant plusieurs mois", prévient d'emblée Jean Ospital, coordinateur de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) à Paoua. Selon le bureau humanitaire de l'ONU, Ocha, ils sont plus de 60.000 à être arrivés en quinze jours à peine dans cette ville qui compte normalement 40.000 habitants.