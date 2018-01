La HIISE s'installe dans son nouveau siège à Alger-centre

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) change son siège central et ses services désormais transférés du Palais des nations (Club des pins) vers 08 avenue du Docteur Cherif Saâdane (Alger-centre), a-t-on appris mardi auprès de cette instance. La HIISE, qui a été créée conformément à l`article 194 de la Constitution, veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.