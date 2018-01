Attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria:

Neuf personnes ont été tuées au cours de deux attaques séparées des terroristes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mardi des habitants et des membres des forces armées. La première attaque s'est déroulée lundi à environ 11H00 (10H00 GMT) lorsque six personnes ramassant du bois ont été tuées par balles près du village de Jinene, près de la ville frontalière de Ngala dans l'Etat de Borno. "Six personnes ont été tuées par des hommes armées qui ont aussi enlevé cinq filles", a indiqué Umar Kachalla, un responsable de la milice de Gamboru, près de Ngala, précisant que l'attaque avait été menée par des terroristes qui sont arrivés sur sept motos.