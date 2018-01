Le Soudan et l'Ethiopie créent une force commune

Le Soudan et l'Ethiopie ont décidé mardi le déploiement d'une force conjointe pour sécuriser leur frontière commune et empêcher toute activité hostile contre les deux pays. Des sessions, dans le cadre d'une conférence sur le développement des relations frontalières entre l'Etat du Nil Bleu du Soudan et la région de Benishangul-Gumuz en Ethiopie se sont terminées mardi à Damazin, chef-lieu de l'Etat du Nil Bleu. "Les deux parties ont convenu de sécuriser la frontière (...)afin de préparer le terrain pour le travail des autres comités mixtes", a déclaré Hussein Yassin Hamad, gouverneur de l'Etat du Nil Bleu, dans un communiqué.