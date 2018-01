Etats-Unis: 3,2 millions d'Américains sans assurance maladie

Le nombre d'Américains sans assurance maladie a augmenté de 1,3 point de pourcentage, soit environ 3,2 millions de personnes, pendant l'année 2017, selon un sondage réalisé par l'Institut Gallup. Les données publiées mardi font apparaître la plus forte augmentation en une année depuis l'expansion de la couverture liée au Affordable Care Act, également dénommé "Obamacare" qui a été promulgué en 2009 par l'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama. Les groupes qui ont subi les baisses les plus fortes en termes de couverture de l'assurance-santé sont les jeunes de 18 à 25 ans, les noirs et les hispaniques ainsi que les personnes dont les revenus annuels du ménage sont inférieurs à 36 000 dollars des Etats-Unis, comme le montre l'indice du bien-être Gallup-Sharecare.