Tuerie en Casamance: 22 personnes toujours en garde à vue

La garde à vue a été prolongée pour 22 personnes arrêtées dimanche dans le cadre de l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance, région forestière du sud du Sénégal, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier. Il s'agissait des premières arrestations annoncées depuis le massacre, le 6 janvier, de 14 jeunes hommes venus chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole et touristique du Sénégal bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. "Les 22 sont toujours en garde à vue" à Ziguinchor, a affirmé cette source, sans plus de détail.