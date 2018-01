Quatre soutiens au terrorisme arrêtés à Chlef et Djelfa

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi à Chlef et Djelfa par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 16 janvier 2018 à Chlef et Djelfa quatre éléments de soutien aux groupes terroristes", note la même source.