L'Iran dément les informations sur son programme de missile

Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié mercredi d'"infondées", les informations faisant état de la volonté de Téhéran, de négocier son programme de missile de défense, ont rapporté les médias. Le porte-parole du ministère Bahram Qasemi a qualifié les informations de négocier le programme de missile d'"infondées", et a déclaré que la "politique et la position (de son pays) concernant son programme de missile de défense sont tout à fait claires et transparentes, et que les autres pays sont bien conscients de cette position". Le quotidien britannique Financial Times a rapporté mardi que l'Iran a accepté de participer à des négociations sur son programme de missile et son rôle régional pendant une réunion récente à Bruxelles avec les représentants de l'UE.