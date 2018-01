Pétrole: hausse soutenue de la demande en 2018

La demande mondiale de pétrole continue de croître et elle sera soutenue en 2018 et durant les décennies à venir, affirme un expert du géant pétrolier British Petroleum (BP). "Le pétrole a un rôle important à jouer dans le mix énergétique au côté du gaz et des énergies renouvelables, et nous nous dirigeons vers un monde qui nécessitera 100 millions de barils par jour pour la première fois en 2018", a estimé le responsable de l'exploitation pour les développements et la technologie à BP, James Dupree, dans un article publié par le groupe.