L'ex-ministre de la Défense de Gbagbo condamnés à 15 ans de prison

Moïse Lida Kouassi, l'ex-ministre de la Défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, et ses trois co-accusés ont été reconnus "coupables de complot" contre le régime du président Alassane Ouattara et condamnés à 15 ans d'emprisonnement par la cour d'Assises d'Abidjan. Au terme d'environ deux heures de délibération, la cour a "déclaré Gnatoa Katé Paulin, Zadi Gbaka Samuel, Lida Kouassi Moïse, Brou Serge Pacôme Durand alias Stone coupables d'avoir à Abidjan, courant année 2012, formé un complot ayant pour but de détruire ou de changer le régime constitutionnel suivi d'un acte, ou commencé pour en préparer l'exécution".