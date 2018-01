La CEDEAO surveille le processus politique en Gambie

L'ambassadeur en Gambie de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Vabah Gayflo, a déclaré jeudi que l'organisation régionale continuait de surveiller l'environnement politique en Gambie, y compris les conduites des partis politiques, des citoyens et du gouvernement. "Nous sommes préoccupés par les événements récents et nous avons mené des consultations avec le siège et nous continuons d'observer. Nous avons été encouragés à surveiller le processus", a-t-elle dit.