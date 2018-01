Etats-Unis : Première victoire pour un défenseur des sans-papiers

Un défenseur notoire des sans-papiers new-yorkais, arrêté la semaine dernière en vue d'une expulsion, a remporté une première victoire, la police migratoire américaine ayant accepté de le ramener de Miami à New York en attendant une audience en appel. Ravi Ragbir, militant et directeur de l'association New Sanctuary Coalition, originaire de Trinité-et-Tobago, avait été interpellé le 11 janvier alors qu'il se présentait à la police de l'immigration pour son rendez-vous annuel. M. Ragbir avait été incarcéré et transféré dans la foulée à Miami en vue de son expulsion vers Trinité-et-Tobago, où il n'est plus retourné depuis 25 ans.