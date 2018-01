HSBC écope d’une amende de plus de 100 millions de dollars

La banque britannique HSBC va verser au total plus de 100 millions de dollars d'amende et de remboursements dans une affaire de fraude sur les changes pour laquelle un de ses traders a déjà été jugé, a indiqué le ministère américain de la Justice jeudi. HSBC va verser 63,1 millions de dollars d'amende et 38,4 millions de remboursements et restitutions pour mettre fin à des poursuites engagées contre elle pour avoir fraudé dans ses opérations avec deux de ses clients. Il s'agit du même type de fraude pour laquelle un ancien trader d'une autre banque britannique, Barclays, a été inculpé aux Etats-Unis il y a quelques jours, à savoir du "front running".