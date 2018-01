Soudan du Sud: 700 000 personnes ont fui la famine en 2017

Environ 700 000 personnes ont été obligées de quitter le Soudan du Sud pour se réfugier dans les pays voisins en 2017 en raison des conflits violents, de la famine et des maladies, a déclaré jeudi l'agence humanitaire de l'ONU. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies a révélé que quelque 4 millions de Sud-Soudanais avaient au total été déplacés, dont 1,9 million de déplacés internes et plus de 2 millions de réfugiés en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie, au Soudan et en République démocratique du Congo (RDC). "Le nombre de Sud-Soudanais obligés de quitter leur pays en 2017 a été légèrement plus bas que les 760 000 départs enregistrés en 2016", a souligné l'OCHA dans un récent bulletin publié à Juba.